«Сбер» закрыл сделку по покупке платформы InSales

«Сбер» закрыл сделку по покупке InSales — платформы для управления онлайн-торговлей. Банку принадлежит теперь 80% акций, остальная часть — у трех основателей и топ-менеджеров. Сумма сделки не разглашается.

С помощью платформы предприниматели могут легко создать интернет-магазин, вывести свой товар на маркетплейсы, организовать продажи в социальных сетях, товарных агрегаторах, мессенджерах, геосервисах, сообщила пресс-служба банка.

Сейчас в компании разрабатывают программное обеспечение для предпринимателей в России, Украине и Казахстане.

Банк планирует дальнейшее развитие платформы и ее интеграцию как с финансовыми продуктами, так и с другими сервисами экосистемы Сбера для юридических лиц.