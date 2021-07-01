Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сбер» закрыл сделку по покупке платформы InSales

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Сбер» закрыл сделку по покупке InSales — платформы для управления онлайн-торговлей. Банку принадлежит теперь 80% акций, остальная часть — у трех основателей и топ-менеджеров. Сумма сделки не разглашается. 

«Сбер» закрыл сделку по покупке платформы InSales

С помощью платформы предприниматели могут легко создать интернет-магазин, вывести свой товар на маркетплейсы, организовать продажи в социальных сетях, товарных агрегаторах, мессенджерах, геосервисах, сообщила пресс-служба банка.

Сейчас в компании разрабатывают программное обеспечение для предпринимателей в России, Украине и Казахстане.

Банк планирует дальнейшее развитие платформы и ее интеграцию как с финансовыми продуктами, так и с другими сервисами экосистемы Сбера для юридических лиц. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: fizkes/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 6 причин, почему бизнесу стоит применять пользовательский контент
  2. 2 В России появятся филиалы зарубежных IT-компаний
  3. 3 5 способов сделать сайт удобным для покупателей
  4. 4 Портал Сбербанка «Работа.ру» запустил сеть для деловых контактов
  5. 5 ЦБ назовет теневые банки, «Мир» примут везде, ФНС предупредит о блокировке: какие законы вступили в силу в июле
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июля 2021

Акселератор сферы услуг Ленинградской области 2021

05 июля 2021

Скаутинг FinTech-проектов

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ