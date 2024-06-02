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Сбер выпустил кроссовки с антиразвязывающимися шкнурками

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Сбер специально для традиционного ежегодного благотворительного «Зелёного марафона», который в этом году проходит уже в 11 раз, выпустил лимитированную серию кроссовок для ходьбы и бега на длинные дистанции со сверхлегкими (4 г) антиразвязывающимися шнурками.

Сбер выпустил кроссовки с антиразвязывающимися шкнурками

Вот уже второй год SberShop разрабатывает спортивную форму для участников «Зелёного марафона», напоминает Sostav.

В этот раз внимание дизайнеров привлекли именно кроссовки: помимо тонкой и плотной подошвы из пены с соревновательным ресурсом в 1,5 раза выше аналогов, карбоновой стелькой.

Общая масса обуви в цветах бренда марафона в итоге на 30% легче привычной и ограничивается 240 г. Основой для разработки стала линейка Konda 700.

Продажи стартовали 1 июня 2024 года.

Фото на обложке: Unsplash

 

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