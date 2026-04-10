Сбер обновил ГигаЧат: теперь ИИ-модель понимает более 30 языков народов России и стран СНГ

Нейросеть ГигаЧат получила масштабное обновление: ИИ-модель стала лучше понимать и генерировать тексты более чем на 30 языках народов России и стран СНГ. Чтобы обучить ИИ и проверить его грамотность, Сбер привлёк специалистов из региональных отделений РАН, а также носителей языков. Всего ИИ может работать на 40 языках.

В обновлении ГигаЧата участвовали носители языков народов РФ и стран СНГ

Благодаря обновлению ГигаЧат стал лучше понимать более 30 языков, среди них:

татарский,

башкирский,

чувашский,

удмуртский,

якутский,

бурятский,

осетинский,

чеченский,

карачаево-балкарский.

Для развития своей языковой ИИ-модели Сбер привлёк множество партнёров: например, Дом народов России, команду интернет-энциклопедии Рувики, а также региональные академии наук, университеты и профильные фонды.

Наборы данных для обучения нейросетей формировались на основе:

архивных и современных текстов библиотек и образовательных учреждений,

новостных и публицистических материалов,

научных и учебных источников.

Во время обучения объём данных по каждому из языков составил от сотен тысяч до миллионов документов. В процессе также участвовали носители языков, которые проверяли корректность, грамматику и соответствие ответов нейросети естественной речи.

Обновление нейросети расширит доступ к технологиям для пользователей разных возрастов

Пользователю достаточно текстом задать запрос на нужном языке, и ИИ-помощник будет использовать его в ответах. Благодаря этому представители народов России и стран СНГ на своём родном языке смогут:

искать информацию с помощью ИИ-модели и обучаться,

готовить документы,

взаимодействовать с цифровыми сервисами и госорганами.

В Сбере отмечают, что обновление нейросети расширяет доступ к технологиям для пользователей разных возрастов и способствует сохранению языкового и культурного наследия.

ГигаЧат понимает литературный и разговорный стиль общения пользователя

Разработчики ГигаЧата адаптировали алгоритмы обработки национальных языков в ИИ-модели. Теперь нейросеть выдаёт более качественные ответы даже при относительно небольших наборах данных для обучения.

Эффективность работы нейросети на языках народов России и стран СНГ стала выше благодаря тому, что ГигаЧат обучили и литературному, и разговорному вариантам языка — нейросеть понимает любой стиль общения пользователя.

Контекст

Ранее Сбер представил новую версию помощника на базе модели ГигаЧат Ультра. Среди ключевых обновлений:

модель запоминает диалог с пользователем,

персонализация ответов с учётом интересов и предпочтений человека,

автоматический поиск информации в интернете,

увеличение скорости генерации ответов нейросети в 2 раза.

