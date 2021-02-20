«Сбер» запустил в продажу «умные» лампы и розетки

В фирменном интернет-магазине экосистемы доступны для покупки смарт-лампы по цене 990 рублей и смарт-розетки за 1390 рублей. Позже новинки можно будет купить и в магазинах партнеров в сетях электроники и на торговых онлайн-площадках.

Управление устройствами интегрировано с виртуальными ассистентами семейства «Салют». Отдавать команды можно голосом или через тач-интерфейс через мобильное приложение «Сбер Салют», с экрана SberPortal, медиаприставки SberBox.

Фото: пресс-служба «Сбера»

Смарт-лампы регулируются по яркости освещения, цветовой температуре, доступны кастомные световые эффекты (рассвет и закат, романтическое освещение, северное сияние). Лампы можно привязать к определенным комнатам или домам, чтобы включить свет в нужном помещении или выключить всё освещение в выбранном доме одной командой, в том числе по таймеру.

Розетки также можно сгруппировать и включать электроприборы в доме по таймеру. Есть функция защиты от детей (блокировка кнопки включения розетки), кроме того, имеется заземление и защитные шторки. Также розетки измеряют, сколько электричества потребляет подключенная к ним техника.

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