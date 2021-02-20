«Сбер» запустил в продажу «умные» лампы и розетки

«Сбер» запускает собственную платформу «умного дома» и начинает продавать смарт-устройства под брендом Sber, сообщает пресс-служба компании.
В фирменном интернет-магазине экосистемы доступны для покупки смарт-лампы по цене 990 рублей и смарт-розетки за 1390 рублей. Позже новинки можно будет купить и в магазинах партнеров в сетях электроники и на торговых онлайн-площадках.
Фото: пресс-служба «Сбера»
Смарт-лампы регулируются по яркости освещения, цветовой температуре, доступны кастомные световые эффекты (рассвет и закат, романтическое освещение, северное сияние). Лампы можно привязать к определенным комнатам или домам, чтобы включить свет в нужном помещении или выключить всё освещение в выбранном доме одной командой, в том числе по таймеру.
Розетки также можно сгруппировать и включать электроприборы в доме по таймеру. Есть функция защиты от детей (блокировка кнопки включения розетки), кроме того, имеется заземление и защитные шторки. Также розетки измеряют, сколько электричества потребляет подключенная к ним техника.
Фото на обложке: Pixabay
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter