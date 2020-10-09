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Сбербанк спрогнозировал пики заболевания коронавирусом

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сбербанк смоделировал пики заболевания COVID-19. Прогноз сделан на базе эпидемиологического симулятора с применением математической модели SEIR. Согласно полученным данным, в России пик заболевания придется на 8 или 12 ноября.

Сбербанк спрогнозировал пики заболевания коронавирусом

Модель прогнозирует прирост числа инфицированных в зависимости от соблюдения мер россиянами. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения болезни.

Сделаны прогнозы для Москвы и России в целом при четырех сценариях: меры соблюдаются, иногда нарушаются, нарушаются часто и люди ведут себя как обычно.

При соблюдении всех необходимых мер в столице пик заболеваемости придется на 17 октября с числом заболевших 4865 в сутки. При редких нарушениях модель прогнозирует пик заболевания 20 октября (5221 новый инфицированный). При частых нарушениях — 24 октября (7296). Если же меры соблюдаться совсем не будут, пик заболевания коронавирусом придется также на 24 октября, но уже с 7969 заболевшими.

Для России прогноз следующий:

  • при соблюдении мир пик заболеваемости придется на 8 ноября с 16864 заразившимися в сутки,
  • при редком нарушении мер — 8 ноября (17645),
  • при частом нарушении — 12 ноября (21968),
  • при несоблюдении мер — 8 ноября (23325).

В России за время пандемии число инфицированных достигло 1,2 млн человек. Выздоровел 1 млн человек, умерли 22 тысячи заразившихся. За 8 октября прирост заболевших в России составил 11493 человека, в Москве — 3323.

Фото: CrispyPork / Shutterstock

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