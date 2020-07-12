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Сбербанк запустил систему платежей SberPay

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк запустил систему платежей SberPay, которая позволяет проводить и принимать оплату за товары и услуги с помощью приложения «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.

Сбербанк запустил систему платежей SberPay

Оплачивать покупки с этим сервисом можно будет в онлайн-магазинах и в оффлайн-точках, если там установлен терминал оплаты Сбербанка.

Клиент в момент оплаты через SberPay сможет выбрать любую свою карту Сбербанка. В оффлайн-точках сервис работает через технологию беспроводной передачи данных NFC и на в настоящее время доступен только на смартфонах на Android для карт Visa.

Для физлиц использование SberPay бесплатно, для бизнеса тарифы идентичны тарифам на классический эквайринг, то есть на обычный прием платежей картой.

Фото: Unsplash

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