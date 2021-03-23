«Сбер» запустил бесплатную платформу для управления наймом персонала

«Сбер» объявил о запуске онлайн-платформы для HR-специалистов «СберПодбор». Сервис позволяет отслеживать всю воронку найма сотрудников, добавлять в систему новых кандидатов и работать с соискателями совместно с заказчиком.
С помощью сервиса можно создать базу кандидатов, доступ к которой будет только у зарегистрированных рекрутеров. Добавлять соискателей можно вручную из файла или с помощью специального расширения для Google Chrome.
Расширение работает с такими платформами, как «Работа.ру», HeadHunter, «Авито Работа», SuperJob, «Зарплата.ру», «Хабр Карьера», LinkedIn, Facebook и «VK Работа». Если резюме соискателя уже занесли себе в базу другие коллеги, то «СберПодбор» предупредит о дубле.
HR-менеджеры и рекрутеры могут настроить воронку найма, начиная от предварительного скрининга кандидата до тестового задания и согласования предложения о работе. Ограничений по количеству рекрутеров, менеджеров, вакансий и кандидатов в одном зарегистрированном аккаунте компании нет, заверили в «Сбере».
В ближайшее время в «СберПодбор» добавятся интеграция с почтовыми сервисами, автоматический сбор откликов с HeadHunter, шаблоны для сообщений в мессенджеры, отчеты по отказам и движению кандидатов по вакансии.
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Фото: Ahmet Misirligul / Shutterstock
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