«Сбер» запустил бесплатную платформу для управления наймом персонала

«Сбер» объявил о запуске онлайн-платформы для HR-специалистов « СберПодбор ». Сервис позволяет отслеживать всю воронку найма сотрудников, добавлять в систему новых кандидатов и работать с соискателями совместно с заказчиком.

С помощью сервиса можно создать базу кандидатов, доступ к которой будет только у зарегистрированных рекрутеров. Добавлять соискателей можно вручную из файла или с помощью специального расширения для Google Chrome.

Расширение работает с такими платформами, как «Работа.ру», HeadHunter, «Авито Работа», SuperJob, «Зарплата.ру», «Хабр Карьера», LinkedIn, Facebook и «VK Работа». Если резюме соискателя уже занесли себе в базу другие коллеги, то «СберПодбор» предупредит о дубле.

HR-менеджеры и рекрутеры могут настроить воронку найма, начиная от предварительного скрининга кандидата до тестового задания и согласования предложения о работе. Ограничений по количеству рекрутеров, менеджеров, вакансий и кандидатов в одном зарегистрированном аккаунте компании нет, заверили в «Сбере».

В ближайшее время в «СберПодбор» добавятся интеграция с почтовыми сервисами, автоматический сбор откликов с HeadHunter, шаблоны для сообщений в мессенджеры, отчеты по отказам и движению кандидатов по вакансии.

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Фото: Ahmet Misirligul / Shutterstock