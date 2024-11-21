Пользователи сообщили о сбое в работе «Авито» 21 ноября

Днем 21 ноября пользователи пожаловались на сбой в работе «Авито», свидетельствуют данные портала Downdetector.su. Всего о проблемах сообщили более 300 человек.

Число жалоб начало постепенно нарастать примерно с 11:00 мск. Пользователи заявили о неполадках с загрузкой сайта и приложения онлайн-площадки.

Скриншот с сайта Downdetector.su, фото: RB.RU

Пик жалоб пришелся на 15:15 мск. К этому времени о проблемах в работе сервиса сообщил 151 пользователь, а сетевые сбои достигли 3,45%. На портале «Сбой.РФ» количество жалоб составило 184.

На Downdetector.su больше всего о неполадках сообщали жители Тверской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Нижегородской области, Москвы, Подмосковья и Самарской области.

В «Авито» RB.RU сообщили, что у 1% пользователей iOS «могут наблюдаться сложности с запуском приложения» после обновлений. «Мы уже все поправили и передали обновления в стор. Если у вас не получается зайти на "Авито", пожалуйста, переустановите приложение или попробуйте зайти позднее — процесс обновления может занять до 24 часов», — уточнили в компании.