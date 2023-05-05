В Москве появился новый вид мошенничества с использованием электросамокатов

Злоумышленники начали наклеивать фальшивые QR-коды на электросамокаты в Москве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителей кикшеринговых сервисов.
- В Whoosh изданию сообщили, что с каждым случаем размещения «несанкционированной информации» работает служба безопасности сервиса.
- В «Юрент» также сообщили, что если обнаруживают подобные элементы, то сотрудники-скауты «оперативно удаляют их». В сервисе добавили, что наклейки являются «примером вандализма и, вероятно, мошенничества».
- В «Яндекс GO» также оперативно избавляются от элементов, которые не относятся к аренде самоката.
Во всех сервисах добавили, что сканировать QR-код перед началом поездки необходимо только через официальные приложения.
Издание не уточняет, о каком виде мошенничеств идет речь. В пресс-службе Whoosh RB.RU в ответ на соответствующий запрос сообщили, что речь идет о «несанкционированной рекламе». Там добавили, что «это единичные случаи» и отметили, что официальное приложение сервиса не воспринимает сторонние коды и защищает пользователя от перехода по ссылке.
В «Юрент» RB.RU также сообщили, что планируют обратиться в полицию по факту порчи имущества и нанесения недостоверной информации на электросамокаты.
Фото на обложке: Unsplash
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05 мая 2023
05 мая 2023