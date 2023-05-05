В Москве появился новый вид мошенничества с использованием электросамокатов

Злоумышленники начали наклеивать фальшивые QR-коды на электросамокаты в Москве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителей кикшеринговых сервисов.

В Whoosh изданию сообщили, что с каждым случаем размещения «несанкционированной информации» работает служба безопасности сервиса.

В «Юрент» также сообщили, что если обнаруживают подобные элементы, то сотрудники-скауты «оперативно удаляют их». В сервисе добавили, что наклейки являются «примером вандализма и, вероятно, мошенничества».

В «Яндекс GO» также оперативно избавляются от элементов, которые не относятся к аренде самоката.

Во всех сервисах добавили, что сканировать QR-код перед началом поездки необходимо только через официальные приложения.

Издание не уточняет, о каком виде мошенничеств идет речь. В пресс-службе Whoosh RB.RU в ответ на соответствующий запрос сообщили, что речь идет о «несанкционированной рекламе». Там добавили, что «это единичные случаи» и отметили, что официальное приложение сервиса не воспринимает сторонние коды и защищает пользователя от перехода по ссылке.

В «Юрент» RB.RU также сообщили, что планируют обратиться в полицию по факту порчи имущества и нанесения недостоверной информации на электросамокаты.

Фото на обложке: Unsplash