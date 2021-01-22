Сумма начиналась от $100 млн: Сделку Сбера и Disney поставили на паузу, источники назвали причину

Сбербанк интересовался покупкой эксклюзивных прав на библиотеку Walt Disney для своего онлайн-кинотеатра Okko, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сумма контракта начиналась от $100 млн, но притормозил процесс появившийся в декабре законопроект депутата Горелкина.

Российский офис Walt Disney Co. был заинтересован, чтобы заключить с местной медиагруппой многолетнюю сделку, предметом которой станут эксклюзивные права на библиотеку американского мейджора сразу и на эфирном ТВ, и в цифровой среде, пишет РБК со ссылкой на три источника на медиарынке. Два собеседника издания отметили, что инициатива исходила от Walt Disney.

Сбербанк, который теперь является единоличным владельцем входящего в группу Rambler онлайн-кинотеатра Okko, заинтересовался, и обсуждалось заключение сделки, сумма начиналась от $100 млн, что «в разы больше текущих рыночных расценок», отметил один из источников издания.

Если Сбербанк заключит такую сделку, то сможет использовать свои права на библиотеку лишь частично: у банка нет собственного телеканала, поэтому контент Walt Disney будет доступен только в онлайн-кинотеатре. Владелец прав на библиотеку Walt Disney не может перепродать лицензию на показ контента самостоятельно — все подобные сделки заключаются напрямую с мейджором, подтверждает представитель российского офиса Walt Disney.

Пока переговоры поставлены на паузу, утверждают источники. Это произошло после того, как в середине декабря 2020 года депутат Антон Горелкин внёс в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев в отечественных онлайн-кинотеатрах.

Сейчас основная задача Сбербанка — «отбиться» от законопроекта, в ситуации неопределенности делать такие крупные инвестиции, как эксклюзивные сделки с мейджором, неоправданно, уточняет один из собеседников РБК. Сам Сбербанк с момента внесения законопроекта ни разу его не комментировал.

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