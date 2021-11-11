С начала 2021 года число самозанятых россиян выросло в 2,4 раза — исследование

За 10 месяцев 2021 года количество самозанятых россиян выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснилось в ходе исследования сервисов «СберУслуги» и ЮKassa. Оборот платежей самозанятых увеличился в 3,9 раза, а число оплаченных заказов выросло в 3,6 раза.

Аналитики изучили данные о платежах, которые самозанятые принимали через ЮKassa в 2020 и 2021 годах, а также о количестве пользователей, зарегистрированных в разных профессиональных сегментах на сервисе «СберУслуги». Исследование показало, что платящих клиентов у самозанятых стало в 3,3 раза больше, чем в январе-октябре 2020 года. Средний чек вырос на 8%, до 1235 рублей.

По данным «СберУслуг», чаще всего в статусе самозанятых свои услуги предоставляют фрилансеры (24%), на втором месте — мастера на час (15%). В тройке лидеров также самозанятые, которые работают в категории «обучение» (10%), в том числе репетиторы, автоинструкторы, психологи и т. д.

Фрилансеры чаще всего предлагают услуги копирайтинга, занимаются разработкой презентаций и редактурой. Среди мастеров на час больше всего сантехников и электриков. В категории «обучение» преобладают школьные репетиторы, которые преподают математику, английский и русский языки.

С января по октябрь 2021 года самый большой оборот платежей был у самозанятых, которые оказывают образовательные услуги (продают мастер-классы, доступ к контенту, проводят консультации). На эту категорию приходится 66% от общего оборота. На втором месте — изготовители и продавцы сувенирной продукции, аксессуаров и товаров для хобби (11%). Затем следуют одежда и обувь (7%).

Самый высокий средний чек (13 тыс. рублей) в 2021 году был у самозанятых, которые продают строительные изделия и материалы. Второе место занимают ортопедические товары (3,7 тыс. рублей), а на третьей строчке — спортивные и туристические товары (3,6 тыс. рублей)

За десять месяцев 2021 года количество продаж более всего выросло у самозанятых в сфере строительства и проектирования — в 57 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. У тех, кто сдает в аренду помещения, этот показатель увеличился в 29 раз. Самозанятые, которые создают и продают программное обеспечение, увеличили продажи в 18 раз.

Чаще всего клиенты самозанятых, как и раньше, платят банковскими картами, на которые приходится 86% всех заказов. Еще 10% — это Pay-платежи. Остальные 4% — оплата кошельком ЮMoney и выставление счетов через соцсети и мессенджеры. Pay-платежи за десять месяцев 2021 года стали использовать при покупках в 15 раз чаще, чем в прошлом году.

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