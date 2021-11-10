Аналитики подсчитали семейные бюджеты россиян

Аналитики HeadHunter подсчитали семейные бюджеты россиян. Большинство из них составляют до 50 тысяч рублей в месяц. Самыми крупными семейными бюджетами, согласно исследованию, обладают юристы и топ-менеджеры.
Рекрутинговая платформа HeadHunter провела исследование среди более чем 2 тысяч человек и выяснила, какими суммами располагают россияне для формирования семейного бюджета.
Семейный бюджет до 25 тысяч рублей могут себе позволить 14% участников опроса. Большинство – 25% – располагают бюджетом от 25 до 50 тысяч рублей. Каждый пятый семейный бюджет составляет от 50 до 75 тысяч рублей в месяц.
При этом самые скромные семейные бюджеты в размере до 25 тысяч рублей в месяц формируют работники сфер науки и образования и искусства, отмечается в исследовании. Самые крупные бюджеты могут себе позволить юристы – каждый пятый из них располагает суммой на семейный бюджет в размере от 100 до 150 тысяч рублей, а также топ-менеджеры – 37% из них кладут в семейный кошелек свыше 150 тысяч рублей в месяц.
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Фото на обложке: fizkes /
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