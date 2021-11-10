Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Аналитики подсчитали семейные бюджеты россиян

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики HeadHunter подсчитали семейные бюджеты россиян. Большинство из них составляют до 50 тысяч рублей в месяц. Самыми крупными семейными бюджетами, согласно исследованию, обладают юристы и топ-менеджеры.

Аналитики подсчитали семейные бюджеты россиян

Рекрутинговая платформа HeadHunter провела исследование среди более чем 2 тысяч человек и выяснила, какими суммами располагают россияне для формирования семейного бюджета.

Семейный бюджет до 25 тысяч рублей могут себе позволить 14% участников опроса. Большинство – 25% – располагают бюджетом от 25 до 50 тысяч рублей. Каждый пятый семейный бюджет составляет от 50 до 75 тысяч рублей в месяц.

При этом самые скромные семейные бюджеты в размере до 25 тысяч рублей в месяц формируют работники сфер науки и образования и искусства, отмечается в исследовании. Самые крупные бюджеты могут себе позволить юристы – каждый пятый из них располагает суммой на семейный бюджет в размере от 100 до 150 тысяч рублей, а также топ-менеджеры – 37% из них кладут в семейный кошелек свыше 150 тысяч рублей в месяц.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Топ-13 самых высокооплачиваемых вакансий октября в стартапах
  2. 2 Что потеряет бизнес, если не научится работать с данными в HR — объяснили в hh.ru
  3. 3 Топ-10 вакансий августа, которые оплачиваются выше всех
  4. 4 Самые высокооплачиваемые вакансии апреля для студентов и начинающих специалистов — подборка hh.ru
  5. 5 40% молодых специалистов сомневаются, что смогут найти работу в ближайшее время
Anytimeprime
Автомобиль по подписке: быстро, просто!
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

10 ноября 2021

Конкурс УМНИК-МФТИ

10 ноября 2021

Акселератор «Цифровизация обучения»

10 ноября 2021

Конкурс поддержки социальных проектов от Леруа Мерлен

10 ноября 2021

Tender Hack

10 ноября 2021

Wildhack — онлайн-хакатон от Wildberries

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма