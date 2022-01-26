Поставщики серверов проигнорировали тендер МВД на 481 млн рублей

Поставщики серверного оборудования на отечественных процессорах проигнорировали электронный аукцион МВД на 481 млн рублей. На торги не было подано ни одной заявки, следует из материалов сайта госзакупок.
Оборудование в составе 133 серверов потребовалось для системы фиксации нарушений ПДД.
В тендере собиралась участвовать одна компания, но потом она заявку отозвала, сообщил портал Cnews.ru. Аукцион признан несостоявшимся. По данным издания, характеристики оборудования предусматривали наличие отечественных 28-нанометровых процессоров «Эльбрус-8С», которые разработаны «МЦСТ».
Получение контракта от МВД на поставку компьютеров на отечественных процессорах «Байкал — Т1» за 357 млн рублей закончилось для основателя АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко возбуждением уголовного дела о мошенничестве. Контракт был выполнен, но у МВД возникли претензии к качеству оборудования. Опанасенко свою вину отрицает. В его компании уже ввели процедуру наблюдения по делу о банкротстве. «Т-Платформы» также должна вернуть Минпромторгу 3,3 млрд рублей по решению суда.
Несколько крупных заказчиков, среди которых «Алроса» и «Сбер», на совещании Минцифры заявили о дороговизне, недостаточной производительности и низкой энергоэффективности серверов на российских процессорах
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Фото на обложке: pexels.com
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