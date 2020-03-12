Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Названы сферы деятельности, где уровень зарплат самый высокий. Возглавляют список финансы и страхование. Там по итогам 2019 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 102,99 тысячи рублей. Об этом пишет RNS со ссылкой на Росстат.

На втором месте в рейтинге — сфера добычи полезных ископаемых. Здесь зарплата в прошлом году составляла 88,91 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров по среднему уровню зарплат деятельность в области информации и связи (74,37 тысячи рублей).

В топ-5 также попали профессиональная, научная и техническая деятельность (72,94 тысячи рублей), деятельность в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности, социальное обеспечение (по 50,98 тысячи рублей).

А вот меньше всего в 2019 году получали работники гостиниц и предприятий общепита. Их зарплата составляла 27,94 тысячи рублей.

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