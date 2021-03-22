Созданный для работы браузер Sidekick Дмитрия Пушкарева закрыл посевной раунд на $2 млн

Созданный специально для работы браузер Sidekick привлек $2 млн в посевном (seed) раунде. Инвесторами стали венчурные фонды Kleiner Perkins и Remote First Capital и бизнес-ангелы, сообщает TechCrunch.

Сервис работает на базе Chromium и может осуществлять быстрый поиск по всем приложениям, вкладкам и рабочим пространствам. Для наиболее часто используемых вкладок Sidekick формирует так называемые сеансы. В них сохраняются определенный набор приложений, который автоматически загружается при входе.

Браузер объединяет веб-версии Slack, Gmail, Notion, Jira, Asana, Mailchimp и другие рабочие инструменты. При этом нужные приложения, например, Skype и WhatsApp можно закрепить на боковой панели Sidekick, чтобы быстро переключаться между ними.

Кроме того, в браузере предусмотрены возможности для командной работы. В нем можно настроить собственные рабочие пространства с закрепленными вкладками. На боковые панели можно вынести приложения для конкретных проектов и клиентов.

Для ускорения загрузки страниц Sidekick периодически удаляет редко используемые вкладки.

Стартап был создан в ноябре 2020 года Дмитрием Пушкаревым. По собственным данным, за это время браузер стали использовать около 30 тысяч человек, среди которых команды Dropbox, Lyft, Microsoft, Slack, Uber, Facebook и другие.

«Мы не собираемся конкурировать с браузерами, они отлично подходят для навигации. Наша цель — улучшить работу в интернете и повысить продуктивность», — отметил Пушкарев.

По его словам, Sidekick не нужно монетизировать по примеру других браузеров. Поэтому стартап не будет собирать данные пользователей и продавать их. Это касается «поисковых запросов, истории просмотров и любой персональной информации».

Сейчас сервис работает как SaaS и создает b2b-функции, которые пока находятся на ранней стадии бета-тестирования, отметил Пушкарев.

По данным TechCrunch, это не первый проект Пушкарева. В 2011 году он создал стартап по секвенированию ДНК Moleculo. В 2012 году его купила биотехнологическая Illumina. В 2013 году предприниматель основал стартап по оптимизации работы облачных сервисов ClusterK. Через 3 года его приобрела Amazon, где Пушкарев проработал еще несколько лет.

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Фото: TechCrunch