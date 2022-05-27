Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Глава Минфина озвучил условие для снятия запрета на вывод денег из России с нерезидентов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава Минфина обозначил условия, при исполнении которых с нерезидентов будет снят запрет на вывод капитала из России. Он действует для резидентов «недружественных» стран – эти государства заморозили российские золотовалютные резервы на сумму около $300 млрд.

Глава Минфина озвучил условие для снятия запрета на вывод денег из России с нерезидентов

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал снятие санкций и разморозку золотовалютных резервов России условием для снятие запрета с нерезидентов на вывод капитала из страны.

Глава Минфина напомнил, что после начала военной операции на Украине российские золотовалютные резервы на сумму около $300 млрд были заморожены. Общий объем резервов Силуанов оценил в $640 млрд, то есть экономика РФ лишилась половины средств, хранящихся вне России.

Центральный банк ввел запрет на вывод денег из РФ для нерезидентов в начале апреля. Мера касается юридическим лиц из списка «недружественных» стран, а также категории физических лиц.

Согласно постановлению ЦБ РФ, лимит на переводы денег за рубеж физическими лицами составляет $10 тысяч в месяц или эквивалент в другой валюте.

Фото на обложке: alex54sar.livejournal

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мишустин заявил о возвращении 85% уехавших из России IT-специалистов
  2. 2 Новый владелец McDonald’s выбирает название из пяти вариантов
  3. 3 Netflix стал банить россиян по IP
  4. 4 Резкое ослабление рубля, бесплатный центр дизайна для предпринимателей: главные новости для бизнеса 27 мая
  5. 5 Ozon допустил дефолт по облигациям к середине июня

ВОЗМОЖНОСТИ

27 мая 2022

Онлайн-митап «Выгодные вложения: NFT, Metaverse или IDO»

27 мая 2022

Social Tech Challenge 2022

28 мая 2022

Акселератор образовательной робототехники Бизнес-инкубатора ВШЭ

Все ВОЗМОЖНОСТИ