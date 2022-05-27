Глава Минфина озвучил условие для снятия запрета на вывод денег из России с нерезидентов

Глава Минфина обозначил условия, при исполнении которых с нерезидентов будет снят запрет на вывод капитала из России. Он действует для резидентов «недружественных» стран – эти государства заморозили российские золотовалютные резервы на сумму около $300 млрд.

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал снятие санкций и разморозку золотовалютных резервов России условием для снятие запрета с нерезидентов на вывод капитала из страны.

Глава Минфина напомнил, что после начала военной операции на Украине российские золотовалютные резервы на сумму около $300 млрд были заморожены. Общий объем резервов Силуанов оценил в $640 млрд, то есть экономика РФ лишилась половины средств, хранящихся вне России.

Центральный банк ввел запрет на вывод денег из РФ для нерезидентов в начале апреля. Мера касается юридическим лиц из списка «недружественных» стран, а также категории физических лиц.

Согласно постановлению ЦБ РФ, лимит на переводы денег за рубеж физическими лицами составляет $10 тысяч в месяц или эквивалент в другой валюте.

Фото на обложке: alex54sar.livejournal