Минцифры подготовило к запуску сервис по проверке зарегистрированных сим-карт

Минцифры подготовило к запуску с 1 апреля на «Госуслугах» сервис, который позволит россиянам проверять сим-карты, зарегистрированные на их имя. Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Техническая готовность есть. В первые часы и дни могут быть какие-то сбои, но в целом мы готовы к запуску сервиса», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, будет ли сервис запущен 1 апреля.

Прошлым летом Госдума приняла закон об ограничении числа сим-карт у иностранцев. С января этого года зарубежные граждане могут оформить не больше 10 сим-карт в одни руки. Кроме того, они могут купить сим-карту только после того, как зарегистрируются в Единой биометрической системе.

Изменения также коснулись россиян — с апреля 2025 года они не смогут приобрести больше 20 сим-карт в одни руки.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в марте предложил ввести самозапрет на оформление сим-карт и совершение международных звонков. Политик считает, что это решение должно помочь в борьбе с мошенниками.

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