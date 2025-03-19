Минцифры подготовило к запуску сервис по проверке зарегистрированных сим-карт
Мария Рудницкая
Минцифры подготовило к запуску с 1 апреля на «Госуслугах» сервис, который позволит россиянам проверять сим-карты, зарегистрированные на их имя. Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, передает ТАСС.
Минцифры подготовило к запуску сервис по проверке зарегистрированных сим-карт
https://rb.ru/news/sim-cards-ministry/
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«Техническая готовность есть. В первые часы и дни могут быть какие-то сбои, но в целом мы готовы к запуску сервиса», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, будет ли сервис запущен 1 апреля.
- Прошлым летом Госдума приняла закон об ограничении числа сим-карт у иностранцев. С января этого года зарубежные граждане могут оформить не больше 10 сим-карт в одни руки. Кроме того, они могут купить сим-карту только после того, как зарегистрируются в Единой биометрической системе.
- Изменения также коснулись россиян — с апреля 2025 года они не смогут приобрести больше 20 сим-карт в одни руки.
- Вице-премьер Дмитрий Григоренко в марте предложил ввести самозапрет на оформление сим-карт и совершение международных звонков. Политик считает, что это решение должно помочь в борьбе с мошенниками.
Фото на обложке: Brett Jordan / Unsplash
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