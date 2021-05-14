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«Ситимобил» запустил второй сезон брендированного подкаста-симулятора такси

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Агрегатор такси «Ситимобил» опубликовал первый выпуск нового – второго сезона брендированного подкаста-симулятора такси «Тариф: поболтать», сообщили в пресс-службе «Ситимобила».

«Ситимобил» запустил второй сезон брендированного подкаста-симулятора такси

В выпуске, опубликованном 11 мая, говорили о путешествии Императора Николая II в Японию, которое состоялось ровно 130 лет назад. Послушать его можно по ссылке.

Фото пресс-службы «Ситимобила»

Идея подкаста в том, чтобы создать симулятор поездки в такси, но его ведущие – подкастеры, гости – тоже. На роль ведущей компания выбрала девушку, чтобы подчеркнуть, отметили в «Ситимобиле», «какими классными и безопасными могут быть поездки с таксистками».

«Во втором сезоне мы решили добавить немного игровых элементов: в подкаст приходят подкастеры, рассказывают про подкаст, все слушают это в подкаст-приложениях – настоящий “пост-пост, мета-мета”», – рассказал руководитель социальных медиа с спецпроектов «Ситимобила» Владислав Кузьменко.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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