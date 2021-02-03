Не прорыв в науке: в «Сколтехе» оценили чипирование обезьяны от стартапа Маска

Сколковский институт науки и технологий отреагировал на вживление в мозг обезьяны чипа, которое совершил Neuralink, один из стартапов Илона Маска. О реакции российских ученых сообщает «РИА Новости».

Само чипирование не является прорывом в науке, идея не нова, рассказал изданию профессор «Сколтеха» Михаил Лебедев. А вот миниатюрные размеры чипа ученый назвал хорошим технологическим результатом.

«Основное достижение — миниатюризация усилителя и система имплантации электродов, которую они (представители Neuralink — прим. ред.) уже показывали на крысах и свиньях», — пояснил Лебедев. И добавил, что такие чипы могли бы быть востребованы в лабораториях при условии доступной стоимости.

Напомним, ранее основатель Tesla и SpaceХ рассказал о вживлении беспроводного имплантата в мозг обезьяны, благодаря которому животное может играть в видеоигры «силой мысли». Маск обещал показать видео с чипированным приматом в ближайшее время.

«Скорее всего, в видео будет показана сидящая обезьяна. У нее никакие провода не торчат из головы, и она управляет чем-то на экране», — высказал свои предположения профессор «Сколтеха».

Фото: Lorna Roberts / Shutterstock