В Японии разработали капсулы для сна на работе

Японские мебельные компании Itoki Corp. и Koyoju Gohan KK представили проект вертикальных капсул для сна, которые должны помочь местным офисным сотрудникам, столкнувшимися с переутомлением на работе.
О разработке японских компаний рассказывает Bloomberg. Изобретение получило название Nap Box, то есть буквально «коробка для сна». Капсула все еще находится в разработке, а на этой неделе было подписано лицензионное соглашение. Сроки поставки и будущая стоимость устройства пока не называются.
Отмечается, что переработки и утомление на работе являются распространенной проблемой в Японии. В стране существует даже специальный термин «инэмури» для обозначения практики дневного сна людей, которые не высыпаются по ночам из-за усердной работы.
Предполагается, что Nap Box можно будет установить в офисе, и уставший сотрудник будет спать в ней стоя, «как фламинго». Вертикальный дизайн объясняется тем, что так устройство будет занимать меньше места.
Фото: Itoki Corp.
В капсуле находится конструкция для поддержки головы, коленей и спины, чтобы человек мог комфортно отдохнуть без боязни упасть.
«Многие люди в Японии запираются для этого на некоторое время в туалете, что не очень правильно. Лучше спать в удобном месте», — заявила директор по коммуникациям Itoki Саэко Кавасима.
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