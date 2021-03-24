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Определены самые эффективные слова для рекламных рассылок

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

МТС проанализировала рекламные кампании в digital-каналах и выяснила, какие слова в них делают продвижение наиболее эффективным. О результатах представители компании рассказали RB.ru.

Определены самые эффективные слова для рекламных рассылок

Аналитики изучили рекламные сообщения, которые малый, средний и крупный бизнес отправлял через сервис «МТС Маркетолог». В выборку попали рассылки по SMS, электронной почте, push-уведомления и реклама в соцсетях. «Пятерка» самых выигрышных для рекламщиков слов выглядит так:

«Без»

Предлог использовался в 78% успешных рассылок. Применялся для предложения по типу «без первого взноса», «без дополнительной платы», то есть указывал на отсутствие ограничений.

«Узнайте»

Оно встречалось в 72% случаев. Как показало исследование, классический призыв к действию все еще заметно влияет на успех рассылки. Слово чаще использовалось в сочетаниях «узнайте подробности» и «узнайте условия».

«Код»

Слово было частью 63% успешных рассылок и стало причиной высокого процента переходов по ссылкам рекламодателей.

«Бесплатная»

Рассылки с предложением бесплатных дополнительных услуг, таких как доставка, диагностика и консультация также получали высокий CTR. Слово применялось в 59% рассылок.

«Доставка»

Встречалось в 56% успешных рекламных кампаниях и заметно влияло на отклик аудитории.

«Интерес к digital-рекламе продолжает возрастать, наиболее активную динамику мы наблюдаем в сегменте малого и микро-бизнеса. Предпринимателям стали доступны рекламные инструменты, которыми раньше пользовались крупные компании с профессиональными маркетологами в команде, и малый бизнес не упускает возможность работать с этими инструментами», — сказала руководитель центра продуктов digital-рекламы и информирования МТС Елена Мельникова.

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Фото: M. Schuppich / Shutterstock

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