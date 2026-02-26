Смайлики букетов и электронные открытки — худшие подарки на 8 Марта: 46% женщин хотели бы получить деньги
Цветы и конфеты хотят получить в подарок лишь 30% женщин
Почти половина женщин хотела бы получить в качестве подарка на 8 Марта деньги, сообщает ЮMoney. При этом 70% мужчин по-прежнему выбирают традиционный набор из цветов и конфет, хотя только 30% женщин были бы рады его получить. Каждая пятая и вовсе недовольна таким выбором.
Подарки «для галочки» теряют актуальность из-за осознанного потребления
Сувенирная продукция стала главным аутсайдером в списке желанных презентов. 49% опрошенных женщин заявили, что не хотели бы получать статуэтки и другие декоративные вещи. Аналитики ЮMoney связывают это с ростом интереса к осознанному потреблению: символические предметы без практической ценности перестали восприниматься как знак внимания.
В антирейтинг попали и бытовые товары: 20% женщин огорчит кухонная утварь, а 17% не оценят курсы по домоводству. При этом 23% мужчин уже понимают, что такие подарки вряд ли будут уместны.
Неудачным способом поздравления участники опроса назвали и виртуальные форматы: 31% мужчин и 26% женщин считают эмодзи-букеты и электронные открытки одними из худших вариантов.
34% мужчин заранее уточняют, какой подарок хочет женщина
Почти половина мужчин (48%) выбирают подарок, ориентируясь на собственное представление о том, что подойдёт, и лишь 34% предпочитают заранее уточнить пожелания.
Между тем предпочтения женщин выглядят иначе:
- 46% были бы рады деньгам (на практике их дарят 35% мужчин);
- 38% рассчитывают на украшения (их выбирают 22% мужчин);
- 36% были бы рады смартфону или ноутбуку (такие подарки делают только 10%).
Таким образом, наиболее популярные у мужчин решения не всегда совпадают с ожиданиями получательниц.
Чаще всего на подарок готовы потратить от 3 до 7 тыс. рублей
Наиболее распространённая сумма, которую готовы потратить на подарок, — от 3 до 7 тыс. руб. Такой диапазон назвали по 29% мужчин и женщин. Вариант от 1 до 3 тыс. руб. выбирают 36% мужчин и 23% женщин.
Праздник всегда отмечают 50% мужчин и 38% женщин. При этом 40% россиянок покупают подарки подругам или рассматривают 8 Марта как повод встретиться.
Четверть женщин расстроится из-за подарка с намёком
78% мужчин и менее половины женщин считают, что значение имеет прежде всего внимание, а не цена. Однако современное понимание внимания предполагает персонализацию. 30% женщин признаются, что их расстроит формальный подход, а 25% негативно отнесутся к подаркам с намёком — например, весам.
Опрос ЮMoney показывает смещение потребительских ожиданий в сторону практичных и финансовых решений. Символические подарки теряют привлекательность, а технологии и деньги становятся более желанной альтернативой. Мужчины продолжают искать баланс между романтикой и пользой, однако разрыв между ожиданиями и фактическими покупками сохраняется.
