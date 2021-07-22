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Москвичи смогут автоматически оплачивать парковку

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Tele2 создала устройство «Смарт паркинг» для автоматической оплаты парковки в Москве. Гаджет сам определяет место парковки и включает оплату, а при отъезде автомобиля прекращает списание денег. Его стоимость — около 4 тысяч руб.

Москвичи смогут автоматически оплачивать парковку

Парковку он оплачивает по тарифам «Администратора московского парковочного пространства» — 40–380 руб. в зависимости от времени дня и парковочной зоны. Для оплаты парковки нужно пополнять счет SIM-карты, пишут «Ведомости».

В компании уверяют, что с помощью устройства водитель значительно сэкономит: не только получит сдачу за неизрасходованные минуты, но и сможет избежать затрат на штрафы за неоплаченную парковку, работу эвакуатора и размещение автомобиля на штрафстоянке.

По  данным Tele2,  в столице 37% водителей регулярно забывают завершать парковочную сессию. В компании в будущем планируют расширить функционал устройства — его можно будет использовать для получения консультации, попросить привезти бензин, поменять колесо или вызвать бесплатный эвакуатор.

В Tele2 не уточнили, как выручка от оплаты парковой будет делиться с «Администратор московского парковочного пространства». Источник издания сообщил, что комиссия от получателя платежа за оплату товара и услуги с лицевого счета может составить до 5%.

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Фото: Laszlo66 / Shutterstock

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