Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Super Micro Computer вошла в S & P 500 после роста акций в 20 раз

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Super Micro Computer вошла в S & P 500 после исторического роста акций в 20 раз за последние два года, в результате чего рыночная капитализация фирмы превысила $50 млрд.

Super Micro Computer вошла в S & P 500 после роста акций в 20 раз

Только с начала 2024 года акции компании-производителя серверов выросли на 200%, поднявшись еще на 8% в ходе расширенных торгов в последнюю пятницу, пишет CNBC.

Эксперты считают, что рост продолжится, поскольку акции, добавленные в базовый индекс, часто с дальше растут в цене, поскольку фонды, отслеживающие S & P 500, добавляют их в свои портфели. Средняя рыночная капитализация компаний из S & P 500 составляет $33,7 млрд.

Компания Super Micro стала одним из главных бенефициаров бума искусственного интеллекта, охватившего технологическую индустрию. Компания производит серверы и другую компьютерную инфраструктуру и является одним из основных поставщиков серверных кластеров Nvidia для обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта.

За квартал, закончившийся в декабре, выручка Super Micro удвоилась и составила $3,66 млрд. Аналитики ожидают, что продажи в текущем квартале вырастут втрое.

Фото на обложке: Unsplash

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что делать, если инвестиционная политика компании не работает
  2. 2 Как сохранить и приумножить капитал в нестабильное время
  3. 3 Рост акций Nvidia подтолкнул ключевые фондовые индексы к рекордно высоким уровням
  4. 4 Япония расширила санкции против РФ, Тиньков закрывает благотворительный фонд из-за иноагентства: главное 1 марта
  5. 5 Почти 80% компаний поднимут цены на товары и услуги в 2024 году
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

03 марта 2024

Акселератор Школы стартапов Skolkovo

04 марта 2024

WB accelerator

04 марта 2024

Олимпиада по информатике от Яндекса

Все ВОЗМОЖНОСТИ