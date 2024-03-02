Super Micro Computer вошла в S & P 500 после роста акций в 20 раз

Компания Super Micro Computer вошла в S & P 500 после исторического роста акций в 20 раз за последние два года, в результате чего рыночная капитализация фирмы превысила $50 млрд.

Только с начала 2024 года акции компании-производителя серверов выросли на 200%, поднявшись еще на 8% в ходе расширенных торгов в последнюю пятницу, пишет CNBC.

Эксперты считают, что рост продолжится, поскольку акции, добавленные в базовый индекс, часто с дальше растут в цене, поскольку фонды, отслеживающие S & P 500, добавляют их в свои портфели. Средняя рыночная капитализация компаний из S & P 500 составляет $33,7 млрд.

Компания Super Micro стала одним из главных бенефициаров бума искусственного интеллекта, охватившего технологическую индустрию. Компания производит серверы и другую компьютерную инфраструктуру и является одним из основных поставщиков серверных кластеров Nvidia для обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта.

За квартал, закончившийся в декабре, выручка Super Micro удвоилась и составила $3,66 млрд. Аналитики ожидают, что продажи в текущем квартале вырастут втрое.

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