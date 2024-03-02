Super Micro Computer вошла в S & P 500 после роста акций в 20 раз

Компания
Только с начала 2024 года акции компании-производителя серверов выросли на 200%, поднявшись еще на 8% в ходе расширенных торгов в последнюю пятницу, пишет CNBC.
Фото на обложке: Unsplash
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