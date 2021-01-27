Собянин разрешил ночную работу барам и ресторанам Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничения на работу баров и ресторанов ночью. Соответствующий указ опубликован на сайте столичного мэра.

«Отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений», — говорится в указе.

Также перестает быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы. Теперь оно будет носить рекоменда­тельный характер. Уточняется, что о сроках и этапах отмены остающихся ограничений будет объявлено дополнительно.

Изменения вступают в силу со среды, 27 января 2021 года.