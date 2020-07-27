Финалисты конкурса Social Tech Challenge 2020 выступят с питчами онлайн

В финал прошли 27 команд. Среди участников конкурса — облачная платформа для обучения и управления персоналом, сервис для автоматизации кол-центров с искусственным интеллектом, чат-бот для HR-специалистов, обучение в VR, тренажер soft skills и другие решения.



После выступлений эксперты выберут лучшие проекты, которые смогут внедрить свои решения в корпорации и получить инвестиции от фондов. Стартапы для партнерских проектов ищут Microsoft, Head Hunter, Skillaz, «МегаФон», Сбербанк, «Перекресток», Уралхим и другие компании.



Зарегистрироваться, чтобы посмотреть выступления на онлайн-финале конкурса, можно по ссылке.

Фото на обложке: Matej Kastelic/Shutterstock