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Финалисты конкурса Social Tech Challenge 2020 выступят с питчами онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

30 июля состоится демо-день финалистов конкурса Social Tech Challenge 2020. Стартапы представят свои технологические проекты в сферах HR, цифрового офиса, образования и продуктивности. Выступления можно посмотреть онлайн.

Финалисты конкурса Social Tech Challenge 2020 выступят с питчами онлайн

В финал прошли 27 команд. Среди участников конкурса — облачная платформа для обучения и управления персоналом, сервис для автоматизации кол-центров с искусственным интеллектом, чат-бот для HR-специалистов, обучение в VR, тренажер soft skills и другие решения.

После выступлений эксперты выберут лучшие проекты, которые смогут внедрить свои решения в корпорации и получить инвестиции от фондов. Стартапы для партнерских проектов ищут Microsoft, Head Hunter, Skillaz, «МегаФон», Сбербанк, «Перекресток», Уралхим и другие компании.

Зарегистрироваться, чтобы посмотреть выступления на онлайн-финале конкурса, можно по ссылке.

Фото на обложке: Matej Kastelic/Shutterstock

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