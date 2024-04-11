ПАО «Софтлайн» завершило прием оферт для обмена ГДР Noventiq на собственные акции

Поставщик решений и сервисов в сфере цифровой трансформации ПАО «Софтлайн» объявил о завершении приема оферт в рамках дополнительного этапа обмена ГДР (глобальные депозитарные расписки) Noventiq на свои акции, говорится в сообщении технологической компании.
О дополнительных сроках компания сообщала 27 марта, «Софтлайн» приглашал делать оферты, чтобы поддержать права владельцев ГДР Noventiq, которые не участвовали в обмене ранее.
Акции «Софтлайн» по состоянию на 11:01 торговались на Мосбирже по 164,78 рублей. Таким образом, с закрытия основной сессии их стоимость выросла на 0,54%.
В общей сложности компания обменяла свыше 624 тыс. ГДР Noventiq, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии. По итогам обмена инвесторы получили взамен бумаг иностранного эмитента более 208 тыс. акций «Софтлайн».
Компания также сообщила, что дополнительная оферта позволила повысить долю акций в свободном обращении. По данным Московской биржи, в 27 марта, когда компания объявила о дополнительном обмене, доля free-float оценивалась в 5%. В настоящее время этот показатель не изменился.
«Софтлайн» проводил дополнительную оферту на условиях обмена одной акции на три ГДР Noventiq. Стоимость акций в рамках обмена определили на уровне 160 рублей, стоимость ГДР — 52,19 рублей.
Фото на обложке: monticello /
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