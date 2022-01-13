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Sony продолжит выпускать PlayStation 4 из-за нехватки комплектующих для PS5

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Sony продолжит выпускать PlayStation 4 из-за нарушения логистики и нехватки комплектующих для PlayStation 5. Ранее компания заявляла, что в конце 2021 года полностью прекратит производство PS4.

Sony продолжит выпускать PlayStation 4 из-за нехватки комплектующих для PS5

О планах Sony по продолжению выпуска своей консоли PlayStation 4 пишет Bloomberg.

В текущем году компания планирует произвести 1 млн приставок PS4. Это позволит ей компенсировать нагрузку на производство PlayStation 5. Для сборки PS4, в отличие от PS5, не требуются современные комплектующие, которые в настоящее время находятся в дефиците.

Приставка PlayStation 5 вышла на рынок в конце 2020 года. Sony не может нарастить производство консолей из-за дефицита чипов и полупроводников, необходимых для сборки. Спрос на консоль остается высоким, но у людей есть трудности с ее покупкой из-за спекулянтов, которые скупают приставки, а потом перепродают их дороже.

PlayStation 4 начали продавать в 2013 году. За восемь лет было реализовано более 116 млн приставок и свыше 1 млрд копий игр на нее. Производство этой модели приставки Sony планировала остановить в конце 2021 года.

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Фото на обложке: Mohsen Vaziri / Shutterstock

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