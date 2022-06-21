Goldman Sachs и Илон Маск оценили риск скорой рецессии в США как высокий

Эксперты и бизнесмены повысили свои прогнозы по риску рецессии в США. Илон Маск считает, что она случится в «ближайшем будущем», а аналитики Goldman Sachs оценивают риск начала рецессии уже в следующем году в 30%.
Словами «скорее да, чем нет» бизнесмен Илон Маск ответил на вопрос о том, ожидает ли он рецессию в американской экономике в ближайшем будущем. Сам факт рецессии он назвал неизбежным «в какой-то момент».
В начале июня Маск обратился к персоналу Tesla с заявлением, что пессимистично относится к перспективам экономики и поэтому намерен серьезно сократить штат Tesla. Планы миллиардера подтвердились – во вторник он объявил об увольнении 10% сотрудников Tesla в течение трех месяцев.
Аналитики Goldman Sachs рассматривают сценарий рецессии в США в 2023 году как осуществимый с вероятностью 30%, тем самым вдвое понизив свой же прогноз по росту экономики США. В банке рассматривают риск рецессии как очевидный.
Фото на обложке: WEIBEL Christophe /
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