Каждая пятая производственная компания готова нанять сотрудника без опыта

21% руководителей производственных компаний готовы нанять более половины кандидатов без соответствующего опыта работы. Такая тенденция указывает на растущий масштаб дефицита кадров, считают аналитики HR-холдинга Ventra, с результатами исследования ознакомился RB.RU.

Из-за этого компаниям приходится увеличивать срок адаптации новых работников в среднем на месяц: потратить дополнительное время на обучение становится выгоднее, чем потерять сотрудника, пусть даже и неопытного.

Еще 38% руководителей готовы уступать будущим сотрудникам и в других требованиях: расширять возрастные ограничения согласны 32% работодателей, отсутствие знания русского языка устроит 18% предприятий, а 12% готовы закрыть глаза на судимость соискателей.

Еще 41% респондентов рассматривают выделение дополнительных средств для более быстрого закрытия вакансий. Каждая пятая производственная компания, например, закладывает средства на переезд специалистов из других регионов, а еще 35% планируют сформировать такой бюджет в 2024 году.

О повышении дохода сотрудников заявили 77% опрошенных. В 37% производств зарплаты увеличилась более чем на 10% с учетом компенсаций и бонусов. Почти в каждой пятой компании заработок работников вырос пределах 5-10%, а в 12% случаев доход специалистов стал до 5% выше.

В исследовании участвовали 320 российских компаний производственных отраслей, среди которых — продукты питания и бытовая химия, добывающая и обрабатывающая промышленность, металлургия, производство строительных материалов, фармацевтика и медоборудование. Также были опрошены предприятия, специализирующиеся на производстве бытовой техники и электроники, химических продуктов и автокомпонентов.

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