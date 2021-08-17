Студия «Союзмультфильм» стала акционерным обществом

«Союзмультфильм» выпустил собственные акции в рамках дальнейшей приватизации студии. Федеральная налоговая служба уже внесла соответствующие изменения. Пока все акции компании принадлежат «Росимуществу».
Представитель студии рассказал «Ведомостям», что «Союзмультфильм» в будущем планирует выставить на продажу как минимум 75% своих акций. Кроме того, в настоящее время формируется совет директоров компании.
Уставный капитал нового акционерного общества равен почти 1,2 млрд рублей. Выручка студии за прошлый год составила 338 млн рублей при убытке в 42 млн.
Советская и российская студия по производству мультипликационных фильмов, созданная в 1936 году, находится в процессе приватизации с 2009 года. В мае этого года «Союзмультфильм» купил детский телеканал «Мультиландия», чтобы расширить возможности показа своего контента.
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Фото: Nadya So / Shutterstock
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