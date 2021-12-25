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Бывшие инженеры SpaceX разработали пицце-робота, который готовит 100 пицц в час

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Трое бывших инженеров космической компании SpaceX создали робота, который может выдавать пиццы каждые 45 секунд. При этом на приготовление одной пиццы от начала и до конца робот тратит чуть меньше 5 минут.

Бывшие инженеры SpaceX разработали пицце-робота, который готовит 100 пицц в час

Первый ресторан Stellar Pizza — «Звездная пицца» — с роботом, готовящим пиццу, откроется в Лос-Анджелесе весной 2022 года. В сети уже появились первые фотографии робота, сообщает Business Insider.

Stellar Pizza основана в 2019 году выходцами из космической компании Илона Маска SpaceX: Бенсоном Цаем, Брайаном Лангоном и Джеймсом Вахависаном.

Цай, глава Stellar Pizza, пять лет работал на Илона Маска, занимаясь аккумуляторами для космических кораблей и спутников.

Из SpaceX в компанию ушли 23 человека. Именно эта команда создала робота, который самостоятельно готовит вкусную пиццу и помещается в кузове небольшого грузовика.

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Однако робот не умеет готовить тесто, поэтому его загружают отдельно.

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После этого робот раскатывает его, придает ему традиционную круглую форму, добавляет соусы, начинку и выпекает получившуюся пиццу.

Один из бывших топ-менеджеров SpaceX Тед Цизма пригласил профессионального консультанта по приготовлению пиццы Ноэля Брохнера, который и помог компании найти баланс цены и качества продукции робота Stellar Pizza.

Фото на обложке: EatStellarPizza / Facebook

 

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