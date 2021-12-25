Бывшие инженеры SpaceX разработали пицце-робота, который готовит 100 пицц в час

Трое бывших инженеров космической компании SpaceX создали робота, который может выдавать пиццы каждые 45 секунд. При этом на приготовление одной пиццы от начала и до конца робот тратит чуть меньше 5 минут.

Первый ресторан Stellar Pizza — «Звездная пицца» — с роботом, готовящим пиццу, откроется в Лос-Анджелесе весной 2022 года. В сети уже появились первые фотографии робота, сообщает Business Insider.

Stellar Pizza основана в 2019 году выходцами из космической компании Илона Маска SpaceX: Бенсоном Цаем, Брайаном Лангоном и Джеймсом Вахависаном.

Цай, глава Stellar Pizza, пять лет работал на Илона Маска, занимаясь аккумуляторами для космических кораблей и спутников.

Из SpaceX в компанию ушли 23 человека. Именно эта команда создала робота, который самостоятельно готовит вкусную пиццу и помещается в кузове небольшого грузовика.

Однако робот не умеет готовить тесто, поэтому его загружают отдельно.

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После этого робот раскатывает его, придает ему традиционную круглую форму, добавляет соусы, начинку и выпекает получившуюся пиццу.

Один из бывших топ-менеджеров SpaceX Тед Цизма пригласил профессионального консультанта по приготовлению пиццы Ноэля Брохнера, который и помог компании найти баланс цены и качества продукции робота Stellar Pizza.