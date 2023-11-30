Треть россиян позитивно относятся к спам-звонкам — опрос

Треть россиян позитивно относятся к спам-звонкам, показал опрос. Респонденты признались, что узнают при таких звонках интересные для себя предложения товаров и услуг. Около четверти опрошенных получают звонки со спамом ежедневно.

32% россиян признались, что положительно относятся к телефонным звонкам со спамом. Об этом говорится в результатах опроса, который провела платформа Webbankir.

Более половины из тех, кто позитивно относится к спам-звонкам, находят в таких звонках интересные для себя предложения товаров и услуг. Реже опрошенные рассматривают такие звонки и разговор с предлагающим что-то человеком как развлечение.

Каждый четвертый респондент получает спам-звонки ежедневно, каждый пятый опрошенный сталкивается с ними несколько раз в неделю. Примечательно, что даже позитивно относящиеся к спам-звонкам респонденты используют сервисы защиты от «телефонных продавцов».

Опрос проводился в ноябре 2023 года по всей России, в нем участвовали 1,5 тыс. человек.

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