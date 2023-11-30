Треть россиян позитивно относятся к спам-звонкам — опрос

Треть россиян позитивно относятся к спам-звонкам, показал опрос. Респонденты признались, что узнают при таких звонках интересные для себя предложения товаров и услуг. Около четверти опрошенных получают звонки со спамом ежедневно.
32% россиян признались, что положительно относятся к телефонным звонкам со спамом. Об этом говорится в результатах опроса, который провела платформа Webbankir.
Более половины из тех, кто позитивно относится к спам-звонкам, находят в таких звонках интересные для себя предложения товаров и услуг. Реже опрошенные рассматривают такие звонки и разговор с предлагающим что-то человеком как развлечение.
Каждый четвертый респондент получает спам-звонки ежедневно, каждый пятый опрошенный сталкивается с ними несколько раз в неделю. Примечательно, что даже позитивно относящиеся к спам-звонкам респонденты используют сервисы защиты от «телефонных продавцов».
Опрос проводился в ноябре 2023 года по всей России, в нем участвовали 1,5 тыс. человек.
Фото на обложке: wisely /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
- 2 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
- 3 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 4 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 5 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
ВОЗМОЖНОСТИ
30 ноября 2023
30 ноября 2023
30 ноября 2023