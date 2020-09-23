Spotify начал тестировать интерактивные опросы в подкастах

Музыкальный сервис Spotify запустил тестирование интерактивных опросов во время прослушивания подкастов. Респонденты и ведущие могут видеть результаты опроса в режиме реального времени. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом результаты опроса доступны только для проголосовавших пользователей сервиса. Ответы в опросах Spotify анонимны.

По заявлению компании, около 90% слушателей сначала увидят опросы в своих приложениях для iOS или Android. Со временем доступ к функции получат все пользователи. Опросы будут доступны внизу страницы эпизода для всех подкастов, в которых активирована эта функция, или на странице эпизода «Сейчас исполняется».

Фото: Spotify

По данным The Verge, тестирование функции началось с отдельных эксклюзивных шоу Spotify, включая The Rewatchables и Crime Countdown. И пока неясно, откроет ли компания эту функцию для подкастов, находящихся вне ее прямого контроля.

Издание отмечает, что тестирование опросов, возможно, нацелено на проверку желания пользователей взаимодействовать с приложением во время прослушивания. Если слушатели начнут активно использовать функцию, то у ведущих Spotify появятся неограниченные возможности для взаимодействия со своей аудиторией, говорится в сообщении.

Это вторая интерактивная функция подкастов Spotify. В июне началось тестирование интерактивной рекламы, не требующей от слушателей запоминания промокодов. Теперь во время прослушивания подкастов видны ссылки на сайты рекламодателей.

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