Цена за квадратный метр в центре Москвы превысила 2 млн ₽

Средняя цена квадратного метра в центре Москвы превысила 2 млн ₽ — за 5 лет разрыв с другими районами вырос до 50%
Фото: sankai / Getty Images
Как следует из исследования 2025 года, цена премиального жилья в ЦАО Москвы впервые превысила 2 млн рублей за квадратный метр. Таким образом, разрыв в стоимости жилья премиум-класса между центром города и остальными районами увеличился на 30% всего за 5 лет.
Цена квадратного метра в центре Москвы — больше 1 млн ₽
В 2020 году средний ценник за квадратный метр в премиальных ЖК в ЦАО оставался в районе 614 тыс. рублей — на 20% дороже, чем в проектах такого же уровня за чертой центральной части города. Как показало исследование «Метриум» и «Град Девелопмент», в 2025 году разница в ценах заметно выросла.
За «квадрат» в премиальном сегменте придется отдать минимум 1,14 млн рублей, в то время как в остальных районах столицы — до 757 тыс. рублей.
При этом дорогие объекты стали активно строиться и за чертой центральных районов: уже сейчас на рынке есть 7 комплексов, где квадратный метр стоит больше 900 тыс. рублей. В нескольких из них минимальная цена за 1 квадратный метр — 1 млн рублей. Такая динамика показывает, что интерес покупателей постепенно смещается от центра к другим престижным локациям.
Квартира на Садовом — уже не предел мечтаний
Состоятельные покупатели не зациклены на Садовом кольце и склонны покупать жилье за пределами его пределами. Современные проекты обеспечивают уровень качества и инфраструктуры, который можно сопоставить с центром. При этом они отличаются более благоприятной экосредой и высоким уровнем конфиденциальности жителей — особенно это заметно на объектах в районе ЗАО.
Бизнес-класс2020 год:
- 291,6 тыс. руб./м² в ЦАО — на 6% дороже, чем вне центра.
- разница увеличилась до 11%.
- ЦАО — почти х2, до 574,9 тыс. руб./м².
- Остальные округа — до 519,5 тыс. руб./м².
Элитный сегмент2020 год:
- 1,08 млн руб./м² в ЦАО — на 42% больше, чем в других районах.
- ЦАО — 2,07 млн руб./м².
- Остальные округа — 1,6 млн руб./м².
- Разница сократилась до 30% за счёт более быстрого роста цен вне центра.
Проекты в ЦАО выходят реже, а за его пределами — чаще
В Центральном округе объём предлагаемых объектов продолжает сокращаться
- В бизнес-классе количество доступных объектов уменьшилось более чем вдвое — с 1,3 тыс. до 612.
- В премиум-сегменте снижение составило около трети — с 1,3 тыс. до 976.
- В элитной категории объём предложения сократился примерно на пятую часть — с 1,2 тыс. до 1 тыс. объектов.
За пределами ЦАО картина другая:
- В бизнес-сегменте количество объектов, из которых можно выбрать удвоилось — с 11,8 тыс. до 21,7 тыс.
- В премиум-классе прирост оказался самым существенным: объём предложения увеличился в 6,5 раза — с 790 до 5,2 тыс.
- В элитном сегменте изменение умеренное — предложение снизилось с 489 до 440 объектов.
Рынок новостроек на начальной стадии строительства сократился
За этот год рынок новостроек на начальной стадии строительства в Москве также заметно сократился. По данным «Метриум», количество квартир на котловане в «старой» Москве уменьшилось почти вдвое — до 7,6 тыс. объектов, а доля таких предложений в структуре рынка снизилась с 25% до 18%.
Больше всего падение затронуло массовый сегмент и премиум-класс, где сокращение составило 56,5% и 52,6% соответственно.
