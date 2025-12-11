Цены на авто с пробегом в России опустились к уровню 2023-го

Средняя стоимость иностранного автомобиля с пробегом на российском рынке снижается уже двенадцать месяцев подряд. По данным Авто.ру, впервые с августа 2023 года средняя цена подержанных машин китайских брендов опустилась ниже 2 млн ₽. Европейские, японские и корейские марки за ноябрь 2025-го подешевели примерно на 11%.

Цены на подержанные автомобили возвращаются к уровню 2023 года

Средняя стоимость иностранного автомобиля возрастом до 15 лет снижается весь 2025 год.

В ноябре 2025-го подержанные автомобили китайских марок подешевели на 1% — до 1,98 млн рублей, впервые с августа 2023 года опустившись ниже отметки в два миллиона.

Схожая динамика отмечена у европейских, японских и корейских брендов: их средняя цена снизилась почти на 30 тысяч рублей, достигнув 2,16 млн, что соответствует уровню января 2023 года. В годовом выражении падение превышает 11%.

На этом фоне цены на российские машины остаются самыми стабильными: уже семь месяцев 2025-го их средняя цена составляет около 700 тысяч рублей с небольшим трендом на снижение.

Некоторые модели подешевели на 3% за месяц

Максимальное падение средней стоимости среди моделей в ноябре 2025-го составило 3%.

Сильнее всего снизились в цене:

Volvo S60 2-го поколения — до 1,04 млн рублей;





Haval Jolion — до 1,95 млн рублей;





Exeed LX — до 1,8 млн рублей;





Kia Rio 4-го поколения — до 1,45 млн рублей.





Более 60 регионов фиксируют снижение средней цены

Падение стоимости автомобиля с пробегом по итогам ноября зафиксировано более чем в 60 регионах России, независимо от страны происхождения бренда.

Лидеры по снижению:

Кировская область — минус более 6%, средняя цена снизилась до 1,01 млн рублей;





Ярославская область — до 1,1 млн рублей (падение более 5%);





Брянская область — до 1,13 млн рублей (падение более 5%).





В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя стоимость опустилась до 1,87 млн рублей, что означает снижение более чем на 30 тысяч рублей за месяц.

Столичный регион остаётся самым дорогим рынком: средняя цена подержанного автомобиля составляет 2,55 млн рублей и за месяц почти не изменилась.

Контекст

По данным «Автостата», в октября 2025 стоимость автомобилей в России достигла исторического максимума. Средняя цена нового легкового автомобиля выросла до 3,43 млн рублей, а средняя стоимость машины с пробегом — до 1,23 млн рублей.

В сегменте подержанных авто по итогам десяти месяцев средняя цена составила 1,16 млн рублей, впервые с 2021 года показав снижение — на 1%.

Эксперты отметили, что рост цен пришёлся на ожидания повышения утильсбора с 1 декабря 2025-го и сокращение складских запасов у дилеров. А рост цен на новые машины подталкивает спрос на автомобили с пробегом — по словам экспертов, это так называемый «эффект домино».