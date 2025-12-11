Средняя цена за автомобиль с пробегом в России за год достигла минимума — сильнее всего подешевели Volvo и Kia
Цены на авто с пробегом в России опустились к уровню 2023-го
Фото: Sergey Alimov / Getty Images
Средняя стоимость иностранного автомобиля с пробегом на российском рынке снижается уже двенадцать месяцев подряд. По данным Авто.ру, впервые с августа 2023 года средняя цена подержанных машин китайских брендов опустилась ниже 2 млн ₽. Европейские, японские и корейские марки за ноябрь 2025-го подешевели примерно на 11%.
Цены на подержанные автомобили возвращаются к уровню 2023 года
Средняя стоимость иностранного автомобиля возрастом до 15 лет снижается весь 2025 год.
В ноябре 2025-го подержанные автомобили китайских марок подешевели на 1% — до 1,98 млн рублей, впервые с августа 2023 года опустившись ниже отметки в два миллиона.
Схожая динамика отмечена у европейских, японских и корейских брендов: их средняя цена снизилась почти на 30 тысяч рублей, достигнув 2,16 млн, что соответствует уровню января 2023 года. В годовом выражении падение превышает 11%.
На этом фоне цены на российские машины остаются самыми стабильными: уже семь месяцев 2025-го их средняя цена составляет около 700 тысяч рублей с небольшим трендом на снижение.
Некоторые модели подешевели на 3% за месяц
Максимальное падение средней стоимости среди моделей в ноябре 2025-го составило 3%.
Сильнее всего снизились в цене:
-
Volvo S60 2-го поколения — до 1,04 млн рублей;
-
Haval Jolion — до 1,95 млн рублей;
-
Exeed LX — до 1,8 млн рублей;
-
Kia Rio 4-го поколения — до 1,45 млн рублей.
Более 60 регионов фиксируют снижение средней цены
Падение стоимости автомобиля с пробегом по итогам ноября зафиксировано более чем в 60 регионах России, независимо от страны происхождения бренда.
Лидеры по снижению:
-
Кировская область — минус более 6%, средняя цена снизилась до 1,01 млн рублей;
-
Ярославская область — до 1,1 млн рублей (падение более 5%);
-
Брянская область — до 1,13 млн рублей (падение более 5%).
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя стоимость опустилась до 1,87 млн рублей, что означает снижение более чем на 30 тысяч рублей за месяц.
Столичный регион остаётся самым дорогим рынком: средняя цена подержанного автомобиля составляет 2,55 млн рублей и за месяц почти не изменилась.
Контекст
По данным «Автостата», в октября 2025 стоимость автомобилей в России достигла исторического максимума. Средняя цена нового легкового автомобиля выросла до 3,43 млн рублей, а средняя стоимость машины с пробегом — до 1,23 млн рублей.
В сегменте подержанных авто по итогам десяти месяцев средняя цена составила 1,16 млн рублей, впервые с 2021 года показав снижение — на 1%.
Эксперты отметили, что рост цен пришёлся на ожидания повышения утильсбора с 1 декабря 2025-го и сокращение складских запасов у дилеров. А рост цен на новые машины подталкивает спрос на автомобили с пробегом — по словам экспертов, это так называемый «эффект домино».
- 1 SpaceX Илона Маска готовится к рекордному IPO: компания планирует привлечь более $30 млрд уже в 2026 году SpaceX Илона Маска готовится к IPO на $30 млрд в 2026 году 10 декабря 2025, 11:00
- 2 Альфа-Конфа 2025: онлайн-трансляция самого масштабного события для предпринимателей Малахов, Якуба и главные инсайты для предпринимателей 10 декабря 2025, 09:45
- 3 Whoosh запустил электросамокаты в Колумбии: одна поездка там приносит почти вдвое больше выручки, чем в России Электросамокаты от Whoosh появились в Колумбии 09 декабря 2025, 16:00
- 4 Новогодний стол — 2026: как ретейлеры, маркетплейсы и сервисы доставки зарабатывают на готовых блюдах Сети шьют меню под тренды, запускают отдельные сервисы и в 5 раз поднимают спрос на салаты 09 декабря 2025, 15:00