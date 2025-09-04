Вклады для физических лиц сместились в пользу краткосрока

Трёхмесячный вклад стал новым стандартом для российского рынка. В августе его выбирали почти две трети клиентов — ещё год назад лидировали полугодовые депозиты, и такого разворота никто не прогнозировал. По данным маркетплейса «Финуслуги», средняя сумма вклада выросла до 437 тыс. рублей (+2,8% за месяц), но ключевая тенденция — в смене стратегии: россияне всё чаще выбирают краткосрочные инструменты ради быстрых промо-ставок и повышенной доходности.

Три месяца — новый эталон

Именно трёхмесячные депозиты стали главным выбором клиентов. Их доля выросла с 36% в июле до 63% в августе. Одномесячные продукты рухнули с 32% до 11%, годовые просели до 4%, а полугодовые потеряли пятую часть и остановились на 17%. Все остальные сроки ушли на периферию: на них пришлось всего 3% сделок.

Банковские акции двигают спрос

Рост популярности трёхмесячных вкладов объясняется агрессивными промопредложениями: банки готовы платить до 20–30% годовых, но только на ограниченный срок и с лимитом до 1 млн рублей. По сути, это маркетинговые акции, которые позволяют быстро привлечь ликвидность без долгих обязательств. Для клиентов это шанс зафиксировать рекордную доходность, а для банков — возможность отчитаться по объёму привлечённых средств.

Плюсы и риски краткосрока

Ставка на краткосрок даёт людям свободу: деньги не «заморожены» надолго, есть шанс переложиться в новый инструмент каждые три месяца. Но у стратегии есть и риски: если промоакции свернут, вкладчики останутся с обычными ставками, которые ниже инфляционных ожиданий. К тому же постоянное «прыгание» по вкладам требует времени и внимания — это уже ближе к игре на рынке, чем к классическим сбережениям.

Банкам выгодно и рискованно

Для банков рост популярности краткосрочных вкладов оборачивается противоречивым эффектом. С одной стороны, они быстро закрывают дефицит ликвидности и усиливают конкуренцию за клиента. С другой — деньги уходят так же быстро, как приходят: через три месяца их приходится привлекать заново. Это повышает нагрузку на баланс и вынуждает банки запускать всё более щедрые акции, что рискует перегреть рынок.

Контекст

Ещё год назад ситуация была другой: в августе 2024-го лидировали полугодовые депозиты, их брали 51% клиентов. Сегодня же они в аутсайдерах, а трёхмесячный срок стал новым стандартом. По сути, российский вкладчик перешёл на краткосрочные стратегии и ищет выгоду здесь и сейчас.

