Средняя зарплата в РФ выросла втрое за 10 лет — до 103,6 тыс. ₽: больше всех получают жители Чукотки

Зарплаты в России за последние 10 лет выросли втрое и достигли 103,6 тыс. рублей в январе 2026 года, сообщают РИА Новости. В 2016 году средняя оплата труда в стране составляла 32,7 тыс. рублей. Больше всех получают жители Чукотского автономного округа.

За последние 10 лет инфляция колебалась от 2,3% до 17,83%

Рост зарплат связан как с увеличением доходов в отдельных сферах, так и с общими экономическими изменениями: например, изменениями ключевой ставки и инфляции.

По информации Банка России инфляция в стране в период с 2016 по 2026 годы менялась волнообразно. Например, в середине 2018 года показатель достиг минимума — 2,3%), но после февраля 2020 года рост ускорился — в апреле 2022 года уровень инфляции оставался на уровне 17,83%.

По итогам марта 2026 года инфляция составила 5,86%.

В результате значительная часть роста зарплат за десятилетие была «съедена» инфляцией. Хотя формально доходы выросли, покупательная способность денег снижалась на фоне периодических скачков цен на товары и услуги.

В 2026 году столица вошла в число регионов с самыми высокими доходами

За 10 лет изменилась и география самых высоких зарплат. В 2016 году лидерами были:

Ямало-Ненецкий автономный округ — 77,9 тыс. рублей,

Чукотский автономный округ — 75,8 тыс. рублей,

Ненецкий автономный округ — 71,6 тыс. рублей.

Читайте также: За последние 5 лет средняя зарплата на удалёнке выросла вдвое: специалисты стали получать около 82 тыс. ₽ в месяц

В 2026 году самые большие зарплаты изменились:

Чукотский автономный округ — 223,2 тыс. рублей;

Москва — 187,6 тыс. рублей;

Магаданская область — 176,7 тыс. рублей.

Зарплаты растут, но россияне не ощущают увеличения доходов

Ранее стало известно, что медианные зарплаты в 2025 году выросли в среднем на 17–18%, а в ряде отраслей — более чем на 25–30% по сравнению с 2024-м.

Самый заметный рост выплат произошёл в сфере энергетики: показатель увеличился с 60 тыс. до 80 тыс. рублей. В телекоме зарплаты поднялись на треть — до 60 тыс. рублей, в IT — до 75 тыс. (+25%), в строительстве и недвижимости — до 100 тыс. (+22%). Рост также зафиксирован в финансах и ритейле.

Читайте также: Медианные зарплаты в России выросли почти на 20% за 2025 год — но сотрудники этого не почувствовали

При этом субъективная оценка своих доходов у сотрудников в большинстве отраслей снизилась. Работники чаще оценивают не абсолютную зарплату, а соотношение усилий и вознаграждения: на восприятие влияют рост нагрузки, эмоциональное напряжение и непрозрачные процессы работы в компании.

Сильнее всего ухудшение ощущений от дохода зафиксировано в гостинично-ресторанном бизнесе, рознице, IT, FMCG*Товары повседневного спроса, которые быстро продаются, имеют короткий срок использования и небольшую стоимость. Это продукты питания, напитки, косметика, бытовая химия и средства гигиены., строительстве и телекоме.

Единственной отраслью, где сотрудники почувствовали улучшение, стал финансовый сектор.

Контекст

В январе–марте 2026 года работодатели стали повышать зарплаты заметно реже: доходы выросли только у 10% сотрудников против 14% за тот же период годом ранее. Чаще всего прибавка составляла около 10%, реже — 20%. Рост на 30–50% отметили лишь 7% сотрудников, а более чем в полтора раза — только 1% опрошенных.

Читайте также: Медианные зарплаты в России выросли почти на 20% за 2025 год — но сотрудники этого не почувствовали