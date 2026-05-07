Стали известны самые выгодные места для отпуска летом 2026 года — ими оказались Белоруссия, Монголия и Армения

Стали известны самые выгодные направления для путешествия летом 2026 года: лучшими вариантами по стоимости перелёта и проживания оказались Белоруссия, Монголия и Армения. По данным Яндекс Путешествий, самым выгодными предложениями в отелях стали номера с базовым питанием или несколькими включёнными приёмами пищи.

За год билеты из России в Грецию подешевели почти вдвое

Яндекс Путешествия проанализировали данные о ценах на билеты и проживание в отелях за рубежом и выяснил, какие варианты — самые выгодные. Среди самых доступных направлений летом 2026 года по медианной стоимости авиабилетов:

Армения — 17 180 рублей,

Азербайджан — 20 590 рублей,

Кипр — 27 030 рублей.

Стоимость сразу нескольких популярных маршрутов снизилась по сравнению с прошлым летом:

цена билетов в Грецию упала на 44% — до 30 500 рублей,

стоимость авиабилетов на Кипр снизились на 34% — до 27 030 рублей,

стоимость билетов во Францию сократилась на 27% — до 39 610 рублей.

В Монголии — самые дешёвые отели летом 2026-го

Самую низкую среднюю стоимость проживания летом 2026 года сервис зафиксировал в Монголии. Этим летом стоимость ночи в местных отелях составила 5 550 рублей — на 19% меньше, чем в прошлом году.В число стран с наиболее низкой стоимостью проживания также вошли Таиланд (7 470 рублей) и Узбекистан (7 500 рублей).

Если учитывать одновременно расходы на перелёт туда и обратно и проживание, самыми выгодными направлениями летом 2026-го оказались:

Белоруссия с совокупной стоимостью 23 120 рублей,

Монголия — 24 190 рублей,

Армения — 25 390 рублей.

Однозвёздочные отели оказались выгоднее двухзвёздочных лишь на 290 рублей

По данным «Яндекс Путешествий», летом 2026 года наиболее доступными вариантами размещения за рубежом остаются гостиницы с одной и двумя звёздами: средняя стоимость ночи в однозвёздочных отелях составляет 10 060 рублей, ав двухзвёздочных — 10 350 рублей.

Аналитики сервиса также рекомендуют обращать внимание на формат питания при бронировании жилья. Наиболее выгодными оказались варианты с базовым или частично включённым питанием — например, только завтрак или завтрак и обед:

формат «всё включено лайт», при котором гостям предлагают трёхразовое питание без алкоголя, обходится в 8 100 рублей за ночь,

размещение с включённым завтраком стоит около 8 620 рублей,

тариф с завтраком и обедом — в среднем 10 800 рублей за ночь.

