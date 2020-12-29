Анна Тимофеева
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавит совет директоров фонда «Сколково». Он приходит на место миллиардера Виктора Вексельберга, сообщают источники РБК.
Стало известно о назначении Шувалова на пост главы совета директоров «Сколково»Анна Тимофеева
Глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов теперь станет руководителем совета директоров фонда «Сколково», передаёт РБК со ссылкой на двух источников, близких к фонду.
Сейчас пост председателя совета директоров фонда занимает Виктор Вексельберг.
Пока официального подтверждения этой информации нет.
Фото: sk.ru
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