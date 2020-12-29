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Стало известно о назначении Шувалова на пост главы совета директоров «Сколково»

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавит совет директоров фонда «Сколково». Он приходит на место миллиардера Виктора Вексельберга, сообщают источники РБК.

Стало известно о назначении Шувалова на пост главы совета директоров «Сколково»

Глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов теперь станет руководителем совета директоров фонда «Сколково», передаёт РБК со ссылкой на двух источников, близких к фонду.

Сейчас пост председателя совета директоров фонда занимает Виктор Вексельберг.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

Фото: sk.ru

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