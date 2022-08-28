Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных пользователей

Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start сообщила об утечке базы данных клиентов в результате хакерской атаки. В компании отмечают, что уязвимость уже исправлена и доступ к персональным данных закрыт.
Как сообщается в Telegram-аккаунте сервиса, в базе данных собрана информация за 2021 год, она «не является полностью актуальной».
Start подчеркивает, что в сеть утекли только email-адреса и номера телефонов пользователей, других существенных данных в базе нет.
«В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров и главное — нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации», — говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в сеть попали данные 43,9 млн пользователей онлайн-кинотеатра Start. База включает в себя имя, фамилию, email-адреса, хешированные пароли, IP-адреса, дату начала и окончания подписки, а также дату последнего входа на платформу.
Фото: Unsplash
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