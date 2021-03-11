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«Стартап-школа МБМ» бесплатно обучит созданию бизнеса с нуля

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«Русская Школа Управления» (РШУ) объявила о наборе на бесплатное обучение в «Стартап-школе МБМ». Образовательный курс подойдет начинающим предпринимателям, желающим создать собственный бизнес с нуля: от поиска идеи до ее реализации, рассказал RB.ru представитель проекта.

«Стартап-школа МБМ» бесплатно обучит созданию бизнеса с нуля

В программе курса:

  • командообразование,
  • генерация идей,
  • бизнес-моделирование,
  • бизнес-планирование,
  • маркетинг и продажи,
  • управление проектами,
  • разбор юридических и финансовых вопросов, связанных с управлением бизнесом.

По итогам обучения участники готовят собственные бизнес-проекты, которые смогут протестировать и реализовать на практике.

Курс занимает 5 дней. Он включает практические занятия, нетворкинг и анализ актуальных трендов ведения бизнеса на российском рынке, пояснили в РШУ.

Пройти курс можно как очно, так и в онлайн-формате. Дата начала обучения варьируется в зависимости от пожеланий участников. Ближайшая группа стартует 15 марта. Сам проект продлится до 31 июня 2021 года.

Стартап-экосистема Казахстана

После прохождения программы выдается удостоверение о повышении квалификации. Для регистрации в качестве обучающегося, необходимо пройти по ссылке.

«Русская Школа Управления» — федеральная компания в сфере кратко- и среднесрочного бизнес-образования. Была основана в 2002 году. По собственным данным, В каталоге бизнес-школы 2,5 тысячи семинаров и тренингов по 30 направлениям, включая формат Mini MBA.

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