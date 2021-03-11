«Стартап-школа МБМ» бесплатно обучит созданию бизнеса с нуля

«Русская Школа Управления» (РШУ) объявила о наборе на бесплатное обучение в «Стартап-школе МБМ». Образовательный курс подойдет начинающим предпринимателям, желающим создать собственный бизнес с нуля: от поиска идеи до ее реализации, рассказал RB.ru представитель проекта.
В программе курса:
- командообразование,
- генерация идей,
- бизнес-моделирование,
- бизнес-планирование,
- маркетинг и продажи,
- управление проектами,
- разбор юридических и финансовых вопросов, связанных с управлением бизнесом.
По итогам обучения участники готовят собственные бизнес-проекты, которые смогут протестировать и реализовать на практике.
Курс занимает 5 дней. Он включает практические занятия, нетворкинг и анализ актуальных трендов ведения бизнеса на российском рынке, пояснили в РШУ.
Пройти курс можно как очно, так и в онлайн-формате. Дата начала обучения варьируется в зависимости от пожеланий участников. Ближайшая группа стартует 15 марта. Сам проект продлится до 31 июня 2021 года.
После прохождения программы выдается удостоверение о повышении квалификации. Для регистрации в качестве обучающегося, необходимо пройти по ссылке.
«Русская Школа Управления» — федеральная компания в сфере кратко- и среднесрочного бизнес-образования. Была основана в 2002 году. По собственным данным, В каталоге бизнес-школы 2,5 тысячи семинаров и тренингов по 30 направлениям, включая формат Mini MBA.
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