«Стартап-школа МБМ» бесплатно обучит созданию бизнеса с нуля

«Русская Школа Управления» (РШУ) объявила о наборе на бесплатное обучение в «Стартап-школе МБМ» . Образовательный курс подойдет начинающим предпринимателям, желающим создать собственный бизнес с нуля: от поиска идеи до ее реализации, рассказал RB.ru представитель проекта.

В программе курса:

командообразование,

генерация идей,

бизнес-моделирование,

бизнес-планирование,

маркетинг и продажи,

управление проектами,

разбор юридических и финансовых вопросов, связанных с управлением бизнесом.

По итогам обучения участники готовят собственные бизнес-проекты, которые смогут протестировать и реализовать на практике.

Курс занимает 5 дней. Он включает практические занятия, нетворкинг и анализ актуальных трендов ведения бизнеса на российском рынке, пояснили в РШУ.

Пройти курс можно как очно, так и в онлайн-формате. Дата начала обучения варьируется в зависимости от пожеланий участников. Ближайшая группа стартует 15 марта. Сам проект продлится до 31 июня 2021 года.

После прохождения программы выдается удостоверение о повышении квалификации. Для регистрации в качестве обучающегося, необходимо пройти по ссылке.

«Русская Школа Управления» — федеральная компания в сфере кратко- и среднесрочного бизнес-образования. Была основана в 2002 году. По собственным данным, В каталоге бизнес-школы 2,5 тысячи семинаров и тренингов по 30 направлениям, включая формат Mini MBA.