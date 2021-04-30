Петербургская стартап-студия ищет себе CEO

Стартап-студия в Петербурге, создающая технологические компании с нуля, объявила конкурс на позицию генерального директора. Нужно заполнить анкету и прислать резюме на электронную почту.
«[Стартап-студия] формирует бизнес-гипотезы, выбирает технологии, подбирает команду, выстраивает эффективную систему управления процессом строительства стартапов», – отмечается в пояснительной записке на сайте студии. Это позволяет сократить себестоимость строительства стартапов, делая их покупку доступной для компаний, добавляют в студии.
Заявку на позицию генерального директора (CEO) можно подать до 14 мая на сайте.
Обязательные требования к кандидату:
- подтвержденный опыт взаимодействия со стартапами в сфере deep tech в России и в мире
- свободное владение английским языком
- возможность релокации в Петербург
- готовность к командировкам
Что будет плюсом:
- опыт создания и работы в hi-tech стартапе в качестве руководителя
- опыт публичных выступлений на конференциях
- высшее образование
- дипломы и сертификаты о прохождении MOOK-курсов
Университетская стартап-студия ИТМО – совместный проект Университета ИТМО и Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО (входит в группу ВЭБ.РФ), созданный в рамках федеральной инициативы «Платформа университетского технопредпринимательства».
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