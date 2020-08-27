В России состоится отбор стартапов в программу Startup Grind
Сообщество стартапов и инвесторов Startup Grind совместно с российским партнером Startup Russia приглашает команды из России на Pitch Battle. Питч-сессия состоится 31 августа в режиме онлайн. Лучшие участники пройдут в глобальный Pitch Battle. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Startup Grind Russia.
Подать заявку на участие можно на сайте сообщества Startup Grind до 22:00 мск 28 августа.
Критерии для подачи заявки на Pitch Battle:
- наличие работающего продукта;
- наличие команды;
- значимое количество активных пользователей;
- наличие выручки.
«По итогам предварительного отбора на российском Pitch Battle выступит 10 российских стартапов — команды получат шанс представить свой проект ведущим инвесторам и стать участниками глобальной программы Startup Grind», — комментирует руководитель Startup Grind Russia Алекс Коломиец.
Отмечается, что в жюри российского батла войдут генеральный партнер Legiorant Capital Кирилл Лисовец, венчурный капиталист, экс-директор фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов, менеджер международных проектов GenerationS Ани Оганесян, представители фондов Begin Capital и Runa Capital и другие российские и международные эксперты.
Жюри отберет лучшие пять команд. Аудитория питч-сессии выберет еще один наиболее понравившийся стартап. 6 команд-финалистов получат возможность выйти на международное жюри и сразиться в Startup Grind Global Pitch Battle с перспективными стартапами со всего мира.
Глобальный Pitch Battle ранее проходил в Кремниевой Долине. В этом году мероприятие пройдет в онлайн формате.
Startup Grind — стартап-сообщество, объединяющее более 1 млн предпринимателей по всему миру. Глобальная программа Startup Grind предоставляет стартапам инструменты для развития бизнеса, международные связи, доступ к глобальному капиталу и сообществу. Также проект проводит международные конференции.
Фото: Photogenica
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