«Газпром нефть» и «Сколково» продолжают отбирать проекты в акселератор. Лучшие стартапы смогут интегрироваться в бизнес «Газпром нефти», а также получить инвестиции от венчурных фондов. Заявки принимаются до 1 августа.

Идет набор стартапов в технологический акселератор «Газпром нефти»