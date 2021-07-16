Евгения Хрисанфова
«Газпром нефть» и «Сколково» продолжают отбирать проекты в акселератор. Лучшие стартапы смогут интегрироваться в бизнес «Газпром нефти», а также получить инвестиции от венчурных фондов. Заявки принимаются до 1 августа.
Идет набор стартапов в технологический акселератор «Газпром нефти»Евгения Хрисанфова
Участники получат возможность:
- протестировать свои решения на предприятиях «Газпром нефти»;
- доработать продукт с помощью экспертов и менторов;
- привлечь финансирование;
- изучить спрос и каналы привлечения клиентов;
- познакомиться с клиентами «Газпром нефти».
Организаторам интересны новые технологии в сферах:
- геологоразведки;
- разработки месторождений;
- строительства;
- безопасности;
- альтернативных источников энергии;
- автоматизации процессов и многое другое.
Присоединиться могут проекты с большим коммерческим потенциалом, MVP, командой, юридическим лицом или готовностью его оформить.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте акселератора.
Фото на обложке: curraheeshutter / Shutterstock
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