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Идет набор стартапов в технологический акселератор «Газпром нефти»

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«Газпром нефть» и «Сколково» продолжают отбирать проекты в акселератор. Лучшие стартапы смогут интегрироваться в бизнес «Газпром нефти», а также получить инвестиции от венчурных фондов. Заявки принимаются до 1 августа.

Идет набор стартапов в технологический акселератор «Газпром нефти»

Участники получат возможность:

  • протестировать свои решения на предприятиях «Газпром нефти»;
  • доработать продукт с помощью экспертов и менторов;
  • привлечь финансирование;
  • изучить спрос и каналы привлечения клиентов;
  • познакомиться с клиентами «Газпром нефти».

Организаторам интересны новые технологии в сферах:

  • геологоразведки;
  • разработки месторождений;
  • строительства;
  • безопасности;
  • альтернативных источников энергии;
  • автоматизации процессов и многое другое.

Присоединиться могут проекты с большим коммерческим потенциалом, MVP, командой, юридическим лицом или готовностью его оформить.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте акселератора.

Фото на обложке: curraheeshutter / Shutterstock

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