Стоматологию в ДМС хотят 61% россиян — почти каждый второй дополнительно выбирает лечение рака, инсульта и инфаркта

61% респондентов назвали стоматологию самой востребованной опцией в ДМС, показало исследование СберСтрахования и Работа.ру. Каждый второй хотел бы получить компенсацию за лечение рака, инсульта и инфаркта. При этом у большинства респондентов страховка покрывает только базовое лечение, стационар и вызов скорой помощи.

35% хотят, чтобы в программу ДМС включали членов семьи

Помимо стоматологии и лечения серьёзных заболеваний, пользователи ожидают от программ ДМС дополнительных возможностей, связанных с комплексной заботой о здоровье.

Среди наиболее востребованных опций:

включение членов семьи в программу — 35%,

компенсация расходов на лекарства — 31%,

организация ухода в период реабилитации — 30%.

Таким образом, фокус смещается от базового лечения к более широкому медицинскому сопровождению.

Дополнительные опции к ДМС есть только у каждого четвёртого пользователя

Большинство сотрудников с корпоративным ДМС уже имеют стандартный набор услуг. По данным исследования, 74% респондентов получают базовое покрытие, которое включает:

лечение в поликлиниках;

стационарную помощь;

скорую медицинскую помощь.

Дополнительные опции, такие как стоматология и психологическая поддержка, доступны только 26% пользователей.

Для 39% ДМС — важный критерий при выборе работодателя

Наличие добровольного медицинского страхования становится важным элементом социального пакета. Для 39% опрошенных это значимый критерий при выборе работодателя.

Представители СберСтрахования обратили внимание, что компании усиливают социальные пакеты на фоне конкуренции за квалифицированные кадры. По их словам, ДМС становится инструментом, который закрывает не только базовые потребности, но и дополнительные запросы сотрудников.

Контекст

Офисные сотрудники чаще всего обращаются к врачам по ДМС, однако самые длительные эпизоды лечения приходятся на руководителей. Хотя на управленцев приходится менее 20% визитов, они лечатся в 1,5 раза дольше. Около 30% их обращений связаны с неврологией, сердечно-сосудистыми и ментальными расстройствами, тогда как у линейного персонала этот показатель составляет около 15%.

Работники без управленческих функций формируют примерно 45% визитов, причём в основном это краткосрочные случаи, такие как стоматология, ОРЗ и травмы.

Сотрудники среднего звена обеспечивают ещё около 35% обращений и чаще других посещают неврологов и гастроэнтерологов — на эти направления приходится примерно 20% визитов, а ещё около 25% связано с анализами и консультациями профильных специалистов.