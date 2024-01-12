В StormWall назвали месяцы массовой активности хакеров в России 2024 году

Киберпреступники в России активнее всего будут действовать в январе, марте, мае, июле, августе, ноябре и декабре 2024 года. На эти месяцы приходятся определенные календарные события. Специалисты StormWall не исключают атаки на госсектор, СМИ, ТЭК и производственную отрасль, пишет ТАСС.

В январе на фоне новогодних праздников под ударом находится сфера развлечений и транспортные компании. В преддверии 8 Марта возможны DDoS-атаки на ритейл.

В мае могут пострадать финансовая сфера и телеком, еще ритейл и сфера развлечений. Июльская приемная кампания в вузы может заставить хакеров взяться за университеты.

Атаки на ритейл возобновятся в августе, но уже из-за подготовки к новому учебному году, и в ноябре — из-за Черной пятницы. Онлайн-магазинам и логистике стоит подготовиться к атакам в декабре перед следующими праздниками.

По данным Angara Security, что количество политически мотивированных кибератак вырастет в 2024 году. На это повлияет геополитическая ситуация и новые способы мошенников. В 2022 году число подобных атак на российские организации выросло на 120%, отметили аналитики.

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