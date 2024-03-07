Ключевой фондовый индекс Европы впервые в истории поднялся выше 500 пунктов. Акции компаний выросли на фоне решения ЕЦБ о сохранении ключевой ставки. Чтобы вырасти с 400 до 500 пунктов, индексу Stoxx 600 потребовалось 24 года.

Главный индекс фондового рынка Европы впервые в истории преодолел отметку в 500 пунктов. По актуальным на момент публикации данным Stoxx 600 находится на уровне 503,1 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Уровня в 400 пунктов Stoxx 600 достиг в 2000 году. Таким образом, чтобы подняться с 400 до 500 пунктов индексу потребовалось 24 года.

Акции европейских компаний выросли на фоне решение ЕЦБ о сохранении ключевой ставки и оптимизме инвесторов в вопросе ее дальнейшего снижения.

ЕЦБ в новом ежеквартальном прогнозе сообщил об ожидаемом уровне инфляции в 2,3% в 2024 году. На 2025 год регулятор снизил прогноз по инфляции до 2%.

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