Структура Fplus откроет до 50 торговых точек китайской электроники Tecno

Сеть магазинов «Всесмарт» (входит в холдинг Fplus) до 2025 года откроет 30–50 торговых точек китайской электроники Tecno и пять полноценных фирменных магазинов вендора. Вложения в развитие такой сети оцениваются участниками рынка в 350-400 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Программа стартует во втором полугодии. Ее участникам помогут в оформлении торговых точек в едином стиле, организации брендированного корнера. Они также получат поддержку в маркетинге, обучении, приоритетные поставки и финансовые сервисы.

По данным «Всесмарта», бренд Tecno в 2023 году занял второе место по продажам смартфонов в России с долей 16% в категории, а за первые два месяца 2024 года она выросла до 18,5%.

Эксперты отмечают, что число монобрендовых магазинов электроники может превысить показатель 2021 года, в итоге это повысит стоимость аренды помещений в торгцентрах.

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