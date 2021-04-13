Исследователи хотят выяснить, как бизнес пользуется показателем LTV

Coffee Analytics, CDP Mindbox и Фонд развития цифровой экономики проводят исследование о том, как компании используют показатель пожизненной ценности клиента (LTV, LifeTime Value) и насколько он значим для бизнеса. Заполнить анкету можно до 20 апреля.

LTV показывает, сколько человек потратил денег на продукты или услуги компании за все время, пока он был клиентом — от первой до последней покупки.

Организаторы приглашают маркетологов, аналитиков, руководителей направлений или компаний, а также владельцев бизнеса пройти опрос. Участники получат отчет о результатах исследования.

Заполнить анкету можно по ссылке.

Фото на обложке: Natee Meepian / Shutterstock