Исследователи хотят выяснить, как бизнес пользуется показателем LTV

Евгения Хрисанфова
Coffee Analytics, CDP Mindbox и Фонд развития цифровой экономики проводят исследование о том, как компании используют показатель пожизненной ценности клиента (LTV, LifeTime Value) и насколько он значим для бизнеса. Заполнить анкету можно до 20 апреля.
Исследователи хотят выяснить, как бизнес пользуется показателем LTVЕвгения Хрисанфова
LTV показывает, сколько человек потратил денег на продукты или услуги компании за все время, пока он был клиентом — от первой до последней покупки.
Организаторы приглашают маркетологов, аналитиков, руководителей направлений или компаний, а также владельцев бизнеса пройти опрос. Участники получат отчет о результатах исследования.
Заполнить анкету можно по ссылке.
Фото на обложке: Natee Meepian / Shutterstock
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